Addio De Rossi, Andrea De Priamo: “momento triste ed inatteso”

Addio De Rossi – Nelle ultime ore il calcio italiano ha dovuto fare i conti con l’addio alla Roma del centrocampista Daniele De Rossi. Andrea De Priamo, capogruppo FdI Roma Capitale commenta in una nota la decisione. “L’addio di Daniele De Rossi, comunicato dall’As Roma nella giornata di ieri, – dice De Priamo – rappresenta un momento triste e del tutto inatteso per la storia sportiva della Capitale. Daniele, che esordi’ in serie A nel 2003, e’ stato ed e’ tuttora un simbolo per tutti gli appassionati e amanti del Calcio, tifosi giallorossi e non”.

“Campione del Mondo con l’Italia nel 2006 e vincitore di due Coppe Italia e una Supercoppa italiana con l’As Roma, ha sempre mostrato fedelta’ e appartenenza alla citta’. Come Fratelli d’Italia, nell’auspicare un suo ritorno futuro nella societa’ anche in veste diversa da quella di calciatore, proponiamo di premiarlo in Campidoglio, riconoscendone l’elevato merito sportivo e per i risultati raggiunti con impegno, lealta’ ed eccellente attivita’ agonistica”.