Allenatore Juventus, arrivano conferme su Klopp: e quelle parole di Paratici…

ALLENATORE JUVENTUS – Prende sempre più piede l’ipotesi Jurgen Klopp sulla panchina bianconera la prossima stagione. Piano piano tutti i nodi vengono al pettine: smascherata la bufala Guardiola, che secondo alcuni aveva già firmato, a dare conferma che il catalano non sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione arrivano le parole di Fabio Paratici: “Con Guardiola non abbiamo mai avuto contatti e mai ci abbiamo pensato, perché è sotto contratto e per mille motivazioni”. Dichiarazioni che escludono l’arrivo del tecnico del Manchester City in Italia.

Tramontata quasi del tutto anche l’ipotesi Sarri. Il tecnico ha fatto molto bene in Inghilterra e potrebbe portare a casa l’Europa League. Le conferme arrivano anche oltremanica, l’idea di affidare la panchina a Lampard è reale ma solamente per il futuro e non per l’immediato. L’ex centrocampista del Chelsea, oggi allenatore del Derby County, si gioca oggi la promozione in Premier League contro l’Aston Villa e potrebbe rimanere sulla panchina dei The Rams. Comunque si concluda l’esperienza del Derby County, Lampard è ritenuto ancora troppo acerbo per guidare un club ambizioso in patria e in Europa. Motivo per cui anche la candidatura di Sarri è da scartare, oltre a una serie di incompatibilità, già illustrate dalla redazione di CalcioWeb.

Sono cadute sul nascere le ipotesi Simone Inzaghi e Sinisa Mihajlovic. Il primo, dopo aver vinto la Coppa Italia va verso Milano, sponda rossonera; il secondo, dovrebbe rinnovare nei prossimi giorni con il Bologna, dopo le ottime cose fatte alla guida dei felsinei. Due tecnici ritenuti troppo inesperti per vincere la Champions League, il motivo per cui si è chiuso il sodalizio con Allegri.

Ecco perché la candidatura di Jurgen Klopp si fa sempre più forte. Il tedesco, impegnato sabato prossimo nella finale di Champions League contro il Tottenham, potrebbe liberarsi per via della clausola rescissoria che la Juventus non avrebbe difficoltà a pagare. Klopp, come più volte ribadito dalla redazione di CalcioWeb, sarebbe il perfetto direttore d’orchestra per la Juventus per una serie di motivi tattici, tecnici, caratteriale e di stile, come già spiegato.

Ad avvalorare ancor di più la posizione in cima alla lista dei candidati di Jurgen Klopp ci sono le parole di Paratici di ieri sera, poco prima della partita contro la Sampdoria, ai microfoni di DAZN, dove ha confermato che il prossimo allenatore è da ricercare tra i finalisti delle coppe europee: “Ci sono ancora tante competizioni in corso, quindi finché non finiranno mi sembra giusto per rispetto di tutti rimanere in questa situazione”. Paratici quindi aggiunge un ulteriore indizio. E se due indizi fanno una prova, le indiscrezioni raccolte da CalcioWeb trovano concretezza attorno al nome di Klopp. Inoltre, la dirigenza avrebbe pronti due super colpi per convincere Klopp e tentare l’assalto alla Champions.

Non resta dunque che aspettare la prossima settimana per sapere il nome di chi siederà sulla panchina della Juventus.