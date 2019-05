Allenatore Juventus, si avvicina Chelsea-Arsenal ma le attenzioni dei bianconeri sono rivolte a Tottenham-Liverpool: tutto su Klopp

ALLENATORE JUVENTUS – Il campionato di Serie A è andato in archivio ma la Juventus è ormai da diverso tempo alla ricerca del nuovo allenatore dopo l’addio con Massimiliano Allegri. Il ciclo con il tecnico era finito ormai da un pò e l’addio è sembrato ritardato, la scelta è stata inevitabile dopo la brutta Champions League disputata e gli importanti investimenti estivi del club bianconero che non sono stati sfruttati al cento per cento. Negli ultimi giorni sono circolati tanti nomi per il sostituto di Allegri, molti sono andati fuori strada mentre ormai da tempo su CalcioWeb confermiamo la notizia di Klopp, è l’allenatore del Liverpool l’allenatore più vicino alla Juventus, molto di più dei vari Sarri, Pochettino o Guardiola.

Allenatore Juventus, la dirigenza attende… Tottenham-Liverpool

La Juventus ha deciso di aspettare le finali di Champions League ed Europa League prima di annunciare il prossimo allenatore. Tutto giusto ma in tanti sono andati fuori strada considerando Maurizio Sarri il nome giusto per la Juventus. Man mano si stanno smascherando tutte le bufale, l’ex Napoli con ogni probabilità resterà al Chelsea, soprattutto in caso di vittoria dell’Europa League ma anche con la sconfitta la sua posizione sembra al sicuro. La stagione del Chelsea nel complesso è stata molto importante, ha chiuso la classifica della Premier League al terzo posto e sarà difficile individuare un sostituto all’altezza di Sarri, la soluzione Lampard è percorribile ma solo tra qualche stagione. Ecco perchè ci sentiamo di escludere l’addio di Sarri al Chelsea.

La Juventus sta aspettando la finale di Champions League Tottenham-Liverpool per annunciare il nuovo allenatore. E tutte le attenzioni sono rivolte a Jurgen Klopp. Dopo l’addio con Allegri la Juventus ha da subito avuto le idee chiare, l’obiettivo è sempre stato uno, regalarsi il migliore allenatore in circolazione. Ed al momento il migliore è Klopp. La Juventus ha superato l’ostacolo più importante, ovvero quello della volontà del Liverpool di lasciare libero il tecnico, nel contratto del tedesco è prevista una clausola: può liberarsi dietro il pagamento di 36 milioni euro. La Juventus è disposta al sacrificio, la cifra può essere spesa solo per un tecnico come Klopp, meno su Pochettino. E Klopp sembra sempre più intenzionato a sposare il progetto bianconero a prescindere dal risultato della finale di Champions League, in ogni caso il ciclo al Liverpool può finire dopo le ultime stagione impressionanti. La Juventus può dare maggiori garanzie, sia in campionato che dal punto di vista degli acquisti sul mercato, senza dimenticare la Champions League, i bianconeri possono contare su una squadra fortissima, sicuramente al livello delle altre e con qualche nuovo acquisto può veramente balzare in pole per la vittoria della Champions. Ed infine il ‘manico’ può fare la differenza, finalmente quello giusto dopo anni di errori e delusioni In Europa…