Calciomercato Lecce, in Serie A mix di esperienza e talento: i nomi nel mirino del ds Meluso

Il Lecce neopromosso comincia già a pensare alla Serie A. Il ds Meluso è al lavoro per regalare a Liverani una squadra che sia un mix di talento ed esperienza. Già noti gli interessamenti dei salentini per Francesco Cassata (centrocampista del Frosinone), Gennaro Tutino (ultima stagione a Cosenza ma di proprietà del Napoli), Aleksandar Trajkovski (fantasista del Palermo) e Andrea Pinamonti (bene al Frosinone nell’ultima stagione ma di proprietà dell’Inter). Meluso lavora su due fronti. Secondo quanto riporta TUTTOcalcioPUGLIA.com, si pensa ad un leccese di nascita: Sebastiano Luperto per rinforzare la difesa. Il difensore del Napoli è cresciuto con la maglia giallorossa e sarebbe una buona occasione in prestito. Nell’ultima stagione, Luperto ha collezionato 16 presenze tra Serie A ed Europa League.

Secondo TMW, il Lecce cerca profili anche nel reparto avanzato. Il nome giusto per Liverani potrebbe essere quello di Mirko Antenucci, bomber della Spal. Sull’attaccante spallino c’è la forte concorrenza del Brescia.

Mauro Meluso però guarda anche all’estero. Il ds del Lecce, stando a quanto riporta TUTTOcalcioPUGLIA.com è volato in Polonia per seguire da vicino alcuni talenti impegnati nel Mondiale Under 20. Meluso ha seguito da vicino la gara inaugurale tra i padroni di casa della Polonia e la Colombia, è sugli spalti per seguire Uruguay-Norvegia e seguirà anche le partite di sabato tra Argentina e Sudafrica e Giappone e Messico. Tra i nomi sotto osservazione del direttore sportivo salentino Iván Angulo (rapidissimo esterno colombiano), José Juan Macias (attaccante estroso del Messico) e Darwin Gabriel Núñez (punta delll’Uruguay). In particolare, il giovane attaccante della celeste è stato protagonista di un grande gol nella partita vinta 3-1 contro la Norvegia. In basso il VIDEO che fa già sognare i tifosi del Lecce.