Inter-Empoli, le pagelle di CalcioWeb – E’ festa con il brivido per l’Inter, la squadra di Luciano Spalletti soffre tantissimo ma riesce a conquistare la qualificazione in Champions League, vittoria per 2-1 dei nerazzurri grazie alla reti realizzate da Keita e Nainggolan, rigore sbagliato per l’attaccante Icardi. In alto la fotogallery.

article

10319844

CalcioWeb

Inter-Empoli 2-1, le pagelle di CalcioWeb: Handanovic regala la Champions [FOTO]

Inter-Empoli, le pagelle di CalcioWeb – E’ festa con il brivido per l’Inter, la squadra di Luciano Spalletti soffre tantissimo ma riesce a conquistare la qualificazione in Champions League, vittoria per 2-1 dei nerazzurri grazie alla reti realizzate da Keita e Nainggolan, rigore sbagliato per l’attaccante Icardi. In alto la fotogallery. Corsa Champions, tutto come

https://www.calcioweb.eu/2019/05/inter-empoli-pagelle/10319844/

https://www.calcioweb.eu/wp-content/uploads/2019/05/inter-11.jpg

News Empoli,News Inter,Pagelle

Empoli