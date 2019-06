Mario Balotelli prepara il grande ritorno nel campionato di Serie A. Le ultime stagioni in Francia sono state positive per SuperMario, tra Nizza e Marsiglia l’attaccante ha dimostrato di meritare un’altra chance nel massimo torneo italiano, Balotelli ha ancora tanto da dare al nostro calcio, può essere considerato ancora uno degli attaccanti italiani più forti in circolazione, sembra aver raggiunto anche la giusta maturità e dal punto di vista fisico si trova nella migliore condizione possibile. Ecco perchè il ritorno in Serie A è sempre più probabile, l’ex Inter e Milan può veramente fare la differenza e soprattutto in una squadra di medio-bassa classifica, Balotelli merita di essere titolare in quasi tutte le squadre ma adesso il futuro sempre delinearsi verso una strada.

Balotelli, il futuro può essere al Parma

Negli ultimi giorni è andato in scena un incontro positivo tra il Parma e l’attaccante Balotelli, il club fiuta l’affare, SuperMario può arrivare a parametro zero ma deve mettere in conto un sacrificio importante per quanto riguarda l’ingaggio. Balotelli ha chiesto uno stipendio da 4 milioni a stagione, cifra ancora troppo alta per le casse del Parma. Ma la trattativa è più viva che mai, serve un sacrificio da entrambe le parti per portare a termine l’affare. Il Parma si regalerebbe un calciatore strepitoso mentre Balotelli tornerebbe a dimostrare il proprio valore anche in Italia con più di un pensierino anche alla Nazionale… Le prossime settimane saranno decisive in un verso o nell’altro…