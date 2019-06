Calciomercato, le bombe della notte: la questione Chiesa, i nomi per Milan e Napoli, il Lecce batte un colpo, Bologna scatenato, pazza idea del Parma

Si è conclusa un’altra giornata di calciomercato. Numerose trattative avviate anche se la sessione è ancora chiusa. Tante le notizie riferite nel corso della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’originale“.

Il Napoli è pronto a presentare un’offerta da 50 milioni di euro al Psv Eindhoven per Hirving Lozano. L’accordo col giocatore ci sarebbe già, ora si attende la risposta del club olandese.

Si muove anche il Milan che, oltre ad aver annunciato ufficialmente le cariche di Maldini e Boban, si muove anche sul mercato. I rossoneri insistono per il difensore del Liverpool Lovren. Altro nome caldo delle ultime ore è quello di Nikola Moro, regista della Dinamo Zagabria. Il classe ’98 viene paragonato in patria a Ivan Rakitic per la grande qualità e visione di gioco possedute. Trattativa in divenire e che può contare sull’apporto di Boban che, croato come il ragazzo, potrebbe essere decisivo.

Scatenato il Bologna che vuole costruire attorno a Mihajlovic una squadra in grado di lottare per l’Europa. Contatti con il Torino per il ritorno di Lyanco, ma i granata non intendono lasciar partire il difensore in prestito: trattativa in salita. Bologna che sarebbe forte anche su Kouamé, attaccante del Genoa che rischia di essere al centro di un’asta (interessate Napoli, Milan, Torino, Roma).

Il Verona, tornato in Serie A, ha ufficializzato Ivan Juric. Agli scaligeri è stato proposto il difensore del Rennes Mehdi Zeffane, il club sta valutando.

Il Lecce, dopo l’arrivo di Brayan Vera, batte il secondo colpo della sua estate. In arrivo dal Bursaspor, il promettentissimo difensore Ertuğrul Ersoy, turco classe ’97. Forte fisicamente, dotato di un ottimo mancino e con due presenze in nazionale maggiore, Ersoy costerà 1,4 milioni ai salentini. Sembra essersi complicata, invece, la pista Burak Yilmaz, sul quale è piombata la Fiorentina.

Vivace anche il Parma. Chiesto Gravillon all’Inter, ultima stagione a Pescara. Pazza idea Balotelli, ma “SuperMario” chiede un ingaggio troppo alto per le casse dei ducali. In uscita Dezi e Stulac sui quale è forte l’interesse dell’Empoli.

Intervenuti durante la trasmissione, in collegamento da New York, Commisso e Montella. Così l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella ha parlato di Chiesa: “Sicuramente è un giocatore fortissimo che si può completare ancora, si deve completare ancora. Questa è una fortuna per il ragazzo e per me che lo alleno. Per me è confermatissimo“. Commisso lancia una sfida: “Dobbiamo sfamare la città di Firenze, aiutaci a farlo, c’è la volontà di vincere qualcosa. Ambizione scudetto? Lasciamo lavorare Montella”.