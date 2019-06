Conferenza Totti, Claudia Gerini: “non andrò più allo stadio”

Dopo la conferenza stampa fiume di Totti, Claudia Gerini annuncia all’AGI che per l’addio del giallorosso “unico al mondo, romano, romanista, e campione” non andrà più allo stadio: “Temo che saranno in tanti a prendere questa decisione. Ormai questa societa’ ci sta togliendo tutto, anche la speranza“. L’attrice è dalla parte di Totti: “In questi due anni non gli hanno dato un ruolo, e’ davvero incredibile e inammissibile trattare cosi’ un campione che ha fatto la storia della Roma”. E continua: “Considerando anche l’uscita di De Rossi mi sembra che Pallotta ora sia in grado di scrivere un manuale con i consigli per fare perdere peso economico a una squadra di calcio. Eliminando tutti i simboli della Roma sta facendo un autogol dopo l’altro”.

Parla anche l’attore Andrea Carpenzano, 23 anni, romano e romanista. “Ho guardato i suoi gesti, le sue espressioni, il suo volto rassicurante. Mi fa impressione il suo addio obbligato, perche’ si sta sgretolando tutto”. Dopo “tre botte come l’addio al calcio di Totti, l’uscita di De Rossi e ora quella di Totti dirigente” Carpenzano dice di sentirsi “talmente provato da non sentire piu’ neanche le emozioni. La conferenza stampa di Totti mi ha lasciato cosi'”.