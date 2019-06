E alla fine rischia la beffa. E’ dato da tempo per favorito, il Barcellona, nella corsa per l’acquisto di Mattihjs de Ligt. Ma, da quanto emerge dalla Francia, pare che il Paris Saint Germain possa beffare i catalani nell’asta venutasi a creare per il giovane calciatore.

Secondo quanto si legge su ‘Le Parisien‘, infatti, il procuratore del difensore, Mino Raiola, ha pranzato oggi a Parigi con i dirigenti del PSG, il ds Antero Henrique e il coordinatore sportivo Maxwell. Il potente procuratore avrebbe fissato il prezzo del giocatore dell’Ajax, titolare anche nella sua nazionale, in 70 milioni di euro e l’accordo sul compenso per un contratto quinquennale sarebbe stato quasi raggiunto.