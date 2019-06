Italia-Bosnia, le parole di Verratti: “Bravi a non abbatterci e a recuperare”

“Con Lorenzo abbiamo trascorso un anno fantastico a Pescara, ho giocato molto con lui e ci capiamo subito. Mi ha fatto un bell’assist”. Marco Verratti si complimenta con Insigne per il passaggio che gli ha permesso di siglare il 2-1 dell’Italia contro la Bosnia, tre punti che valgono tanto nella caccia alla qualificazione degli Europei del 2020. “Nel primo tempo è stata dura – spiega a Raisport il centrocampista del Psg – Giocavamo uomo contro uomo ed era difficile, ma il calcio internazionale è così, non si può fare sempre un bel gioco, siamo stati bravi a non abbatterci e a recuperare, vincendo una partita importante”. “Se vogliamo crescere e migliorare bisogna fare errori, siamo un gruppo giovane e questa partita ci servirà per il futuro – prosegue il pescarese – La Bosnia ha grandi giocatori come Pjanic, si può andare un difficoltà ma nella ripresa abbiamo meritato”. Qualificazione ad un passo ma Verratti getta acqua sul fuoco: “Non bisogna esaltarci, non abbiamo fatto niente: siamo l’Italia e non possiamo vincere tre partite ed essere fenomeni. Veniamo da un momento brutto e dobbiamo crescere dagli errori“.