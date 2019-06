Roma, Pallotta: “Totti si prenda tutto il tempo per decidere il suo futuro”

James Pallotta, presidente della Roma, ha parlato di Francesco Totti in un’intervista sul sito ufficiale del club, confermando che all’ex capitano è stato offerto il ruolo di direttore tecnico: “Francesco è stato assolutamente invitato alla riunione di Londra. Perché non ha partecipato? Sinceramente non lo so. Forse pensa di avere bisogno di un po’ di tempo per pensare al suo futuro e al suo ruolo nel club, cosa che tutti rispettiamo”.

Pallotta ha poi aggiunto: “Senza alcun dubbio ci piacerebbe vedere Francesco come una parte fondamentale del nostro futuro. Lavorando con i vertici della nostra dirigenza sportiva potrà iniziare a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera“.

Il proprietario della Roma ha anche parlato del nuovo allenatore Paulo Fonseca: “Paulo Fonseca è fermamente convinto che la disciplina sarà una delle chiavi principali per raggiungere i nostri obiettivi. Spiegherà da subito ai giocatori cosa si aspetta da loro e cosa dovranno fare tutti. La Roma non è una questione di individui, si tratta di vincere come una squadra. Chiunque non voglia far parte di ciò che stiamo cercando di creare può andarsene. Lo ha spiegato molto chiaramente e io sono al cento per cento d’accordo con lui su questo aspetto”. “Abbiamo parlato di mercato ma questo resta tra noi e lui – ha aggiunto Pallotta -. Conosce i reparti in cui dobbiamo migliorare e chiaramente ci sono dei calciatori che gradisce di più e che forse vorrebbe vedere a Roma. Il nostro compito è provare a portargli i giocatori e la squadra che possano aiutarlo a ottenere risultati per il suo stile di gioco. Inevitabilmente alcuni se ne andranno e ne arriveranno dei nuovi”.