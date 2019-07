Calciomercato, il punto: Fiorentina scatenata, ribaltone al Genoa e le ultime sul futuro di Praet

Ultime ore caldissime per il calciomercato, in particolar modo diverse novità in casa Genoa. Negli ultimi minuti è arrivata l’ufficialità dell’arrivo del terzino Barreca. “Il Genoa Cfc rende noto di aver perfezionato l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, delle prestazioni sportive di Antonio Barreca. Il nuovo giocatore è già al lavoro nel ritiro della squadra a Neustift”. Novità anche per l’attacco: “il club del Gimnasia La Plata comunica di aver ricevuto una offerta formale da parte del Genoa per il trasferimento a titolo definitivo di Juan Carlos Hurtado, che è stata accettata in generale. Questa offerta è stata trasferita ai suoi rappresentanti per la loro valutazione ed eventualmente per stabilire i termini del contratto professionale con il giocatore. Una volta terminate le negoziazioni, il club comunicherà ai suoi associati tutti i dettagli”, c’è però un giallo con il Boca Juniors che ha esercitato una clausola presente nel contratto, dubbi dunque sul futuro dell’attaccante.

Ancora da decidere il futuro del centrocampista Praet, sul calciatore occhi da parte del Valencia ma nelle ultime ore si è inserito anche il Leicester. Attivissima la Fiorentina, il club viola si è iscritto alla corsa al giovane talento Tonali, è il calciatore del Brescia l’uomo giusto individuato per il presente e per il futuro mentre in attacco il nome più vicino è quello di Dario Benedetto del Boca Juniors. Il Brescia valuta per il centrocampo Rigoberto Rivas, honduregno classe 1998 di proprietà dell’Inter.