Calciomercato Roma, clamoroso dietrofront: El Shaarawy ad un passo dallo Shangai Shenhua [CIFRE e DETTAGLI]

CALCIOMERCATO ROMA – Clamoroso dietrofront nella trattativa tra la Roma e lo Shangai Shenhua per Stephan El Shaarawy. Secondo Sky Sport, le due parti hanno trovato l’accordo sulla base di 18 milioni. Al calciatore andranno 15 milioni a stagione. La durata del contratto sarà di tre anni. Cifre da capogiro che alla fine hanno convinto l’italo-egiziano ad accettare la corte dei cinesi. Dopo la definizione dell’operazione, la Roma cercherà un sostituto. I primi nomi sono quelli di Taison dello Shakhtar Donetsk, Brahimi del Porto (a parametro zero), Simone Verdi in uscita dal Napoli e Mariano Diaz del Real Madrid.