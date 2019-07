Calciomercato Serie B e Serie C, le trattative: tris Reggina, tutti pazzi di Moncini

Non solo il calciomercato in Serie A, si muove anche quello di Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Benevento ha messo nel mirino Moncini della Spal, l’ex Cittadella è seguito anche dal Frosinone. Il Livorno rivuole Giannetti ma c’è anche la Salernitana che per la difesa sonda Billong. Il Cosenza vira su Martinelli del Foggia per la difesa e aspetta Baez per l’attacco e Sciaudone per la mediana. Scambio tra Ternana e Juve Stabia, Fazio in Campania ed il centrocampista Viola in rossoverde. In Serie C il Cesena vicino al difensore Ricci, il Siena ha chiuso per l’attaccante Polidori, L’Arezzo prende Baldan, la Reggio Audace ha ingaggiato Espeche.

Secondo le ultime indiscrezioni attivissima la Reggina che è pronta a piazzare tre colpi tutti per la difesa, si tratta di Edoardo Blondett che ha rescisso il contratto con la Casertana, Daniele Bertoncini del Piacenza e del ritorno di Dario Bergamelli della Ternana.