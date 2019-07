Calciomercato, le trattative del giorno – Milan attivissimo, portiere per il Torino e tesoretto Sampdoria

Il Milan torna a pescare in Brasile e più precisamente nel Flamengo. Dopo l’arrivo di Paquetà a gennaio, i rossoneri hanno praticamente definito l’acquisto di Leo Duarte, difensore centrale classe ’96. Ulteriori indizi arrivano in tal senso dal fatto che il difensore non si sia allenato con i rossoneri di Rio de Janeiro e molto probabilmente non scenderà in campo contro il Botafogo in campionato, in attesa di vestire un’altra maglia rossonera. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il Torino starebbe pensando di riportare in Italia il portiere Emiliano Viviano. L’estremo difensore 33enne non rientra più nei piani dello Sporting Lisbona e, come riferisce ‘A Bola’, i portoghesi vorrebbero recuperare i 2 milioni investiti nel 2018 per prelevarlo dalla Sampdoria. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Lo Sporting Lisbona ha ultimato la cessione del calciatore Bruno Fernandes al Manchester United, operazione da ben 62 milioni di euro, sorride anche la Sampdoria che incasserà 5,5 milioni di euro, si tratta della percentuale sulla rivendita che era stata fissata nell’estate del 2017 dal trasferimento dai blucerchiati al club portoghese. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).