Concesso il visto per la Cina a Merih Demiral. Il difensore turco della Juventus sarà dunque disponibile anche per la partita di Nanchino contro l’Inter, valida per l’International Champions Cup, in programma mercoledì alle 13.30 italiane. Lo comunica il club bianconero via Twitter.

International Champions Cup: Fiorentina sconfitta dall’Arsenal, il Bayern batte il Real