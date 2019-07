Serie B, Balata: “Le norme prevedono un torneo a 20 squadre”

“Ci sono delle norme che grazie al nostro essere costantemente sul pezzo sono state riformate. La serie B dopo 17 anni è tornata ad avere un format ideale, sostenibile, che dà maggiore qualità anche dal punto di vista tecnico ed agonistico al campionato. Sono norme che prevedono 20 squadre quindi non credo che le norme possano essere disattese, a meno che non le riscriviamo, ma non mi pare che sia nell’agenda della federazione”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega di serie B Mauro Balata, a margine della consegna dei premi “Fair play-Menarini”, edizione 2019, in programma a Castiglion Fiorentino.

Proprio ieri, Balata ha avuto un incontro con il sottosegretario Giorgetti: “Lo ringrazio pubblicamente. Abbiamo parlato di trasparenza, sostenibilità, rispetto delle regole, sistema dei controlli, sistema della giustizia sportiva, temi molto profondi che secondo me devono essere affrontati con vigore. Lo sta già facendo il presidente federale Gravina ma devono essere portati avanti con estrema urgenza”.