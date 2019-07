Dalla Spagna: Cristiano Ronaldo tra i favoriti per vincere il Pallone d’Oro

In Spagna sono sicuri: Cristiano Ronaldo è tra i favoriti per vincere il Pallone d’Oro. E’ ‘Marca‘ a mettere in evidenza come il portoghese abbia tutti i requisiti per portare a casa il trofeo.

Nell’ultima stagione, la sua prima con i bianconeri, il 34enne attaccante ha continuato a polverizzare record e a segnare gol decisivi. Sfumato il grande obiettivo Champions, CR7 ha comunque centrato la doppietta campionato-Supercoppa Italiana mentre con il Portogallo ha sollevato la Nations League. La scorsa stagione fu il croato Modric a imporsi, proprio davanti a Ronaldo e a Leo Messi. E l’argentino si conferma il concorrente più temibile per il lusitano: con lui, sostiene ‘Marca’, in lizza per il premio ci sono Mbappé, Mané e Van Dijk.