Amichevoli, il Milan supera il Feronikeli con il minimo sforzo: gol e spettacolo tra Bologna e Villarreal

Tante amichevoli nella giornata di oggi, negli ultimi minuti si sono concluse due partite importanti che hanno visto in campo Bologna e Milan. La squadra di Giampaolo ha vinto contro il Feronikeli, cresce la squadra rossonera che punta ad ottenere la qualificazione alla prossima Champions League, un test poco attendibile che però ha messo in mostra le qualità del Milan. La partita si è conclusa sul risultato di 0-2, grazie alle reti siglate da Suso nel primo tempo e Borini nella ripresa, turnover per Giampaolo in vista dei prossimi appuntamenti. Gol e spettacolo nel match tra Bologna e Villarreal, pirotecnico 3-4. Spagnoli in vantaggio con Gomez, poi la reazione da parte del Bologna ed il pareggio di Palacio, Villarreal ancora in gol con Cazorla e Chukwueze, rimonte dei rossoblu con Santander e Tomiyasu, è Moreno a fissare il definitivo 3-4.