Calciomercato Fiorentina, Boateng chiama Balotelli in viola

”Chiamatelo matto, chiamatelo arrogante, chiamatelo sopravvalutato. Io lo chiamo incredibile, come giocatore e come persona. Auguri fratello”. E’ questo il messaggio di auguri inviato via Instagram da Kevin Prince Boateng a Mario Balotelli, l’attaccante ex Nizza oggi compie 29 anni. Mario Balotelli è finito nel mirino proprio della Fiorentina, il club viola è alla ricerca di un calciatore di altissimo livello e SuperMario può rappresentare il profilo giusto. L’attaccante ha intenzione di tornare protagonista e mettersi in mostra per la Nazionale, le prossime ore saranno fondamentali. E Boateng chiama Balotelli alla Fiorentina…