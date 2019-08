Calciomercato, le notizie di oggi – Colpo di scena Neymar-Juve, la nuova Roma e il botto della Fiorentina

COLPO DI SCENA NEYMAR-JUVE – Nonostante la società avesse smentito la notizia, la suggestiva idea Neymar per la Juventuscontinua a tenere banco tra gli analisti di mercato. Quanto ipotizzato dalla stampa brasiliana, in merito ad un possibile inserimento dei bianconeri tra Barça e Real per l’asso del PSG, prende piede anche sul tabellone Stanleybet, che propone la Vecchia Signora proprio come opzione di mezzo (a 2,75) tra i blaugrana, favoriti a 2,25, e i Blancos, offerti invece a 3,00. Vicinissimo alla Juve, riferisce Agipronews, resiste anche il Paris Saint Germain, la cui “blindatura” del giocatore si gioca a 2,50. (L’ARTICOLO COMPLETO)

LA NUOVA ROMA – I malumori sembrano ormai alle spalle. La Roma si prepara per la prossima stagione, l’obiettivo dei giallorossi è quello di riscattare l’ultimo deludente campionato che si è concluso senza la qualificazione alla Champions League, adesso l’intenzione è concludere la stagione almeno nei primi 4 posti. Dopo una prima parte di calciomercato non entusiasmante la dirigenza giallorossa ha piazzato importanti colpi che hanno aumentato la qualità della rosa, si tratta di una squadra giovane e bella che si candida ad entusiasmare e giocare a viso aperto in casa ed in trasferta. E’ questa la mentalità del tecnico Fonseca che ha sorpreso tutti nel precampionato.

COLPACCIO FIORENTINA – La società viola ha ufficializzato quest’oggi l’acquisto di Frank Ribery. Annuncio arrivato all’ora di pranzo, dopo l’arrivo del francese in Toscana in mattinata, accolto da tantissimi tifosi che si sono radunati all’aeroporto di Peretola. “Ho parlato con Luca Toni e mi ha detto che la Fiorentina è un club grande e che la città è bella. A me piace la città e in più so già l’italiano: mi aspetto grande affetto. Grazie per tutto“, le sue prime parole.