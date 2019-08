De Rossi, esordio dolce-amaro: subito in gol, ma sconfitta ai rigori in Copa Argentina [VIDEO]

Un esordio che nemmeno il più grande sceneggiatore avrebbe potuto scrivere. Una storia d’amore quella tra De Rossi e il Boca Juniors, che si sono voluti, inseguiti e alla fine sono convolati a nozze. E la prima notte da sposini è di quelle magiche, da non dimenticare. Al minuto 27′ di Boca Juniors-Almagro Daniele De Rossi svetta di testa e infila la porta ospite, facendo esplodere la Bombonera. Al 35′ per non farsi mancare niente si prende anche il primo cartellino giallo della sua avventura in azul y oro. Ma ci sta, perché duella, contrasta e spesso (per non dire sempre) esce vincitore contro gli avversari. Al 77′ arriva la sostituzione e la prima standing ovation per De Rossi. Sarà un caso ma, appena esce dal campo il centrocampista italiano, l’Almagro trova il pareggio. Juan Manuel Martinez sfrutta un errore della difesa del Boca e fa 1-1, portando la gara ai calci di rigore. Dagli undici metri segna Tevez, ma sbagliano MacAllister, Hurtado e Salvio. Tre errori che l’Almagro non perdona e così il Boca esce sconfitto. Un finale amaro per De Rossi dopo l’inizio dolce. Ma siamo sicuri che il lieto fine di questa storia d’amore debba ancora essere scritto. In basso il VIDEO del gol di De Rossi.