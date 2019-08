Eredivisie, l’Ajax mette le cose in chiaro: 5-0 contro l’Emmen

Si è giocata la seconda giornata dell’Eredivisie, dopo il passo falso dell’esordio si riscatta l’Ajax che è ovviamente la favorita alla vittoria nonostante le tante cessioni, finisce con un netto 5-0 contro l’Emmen, risultato che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Il match non è stato mai in discussione, i padroni di casa hanno dominato in lungo ed in largo, a sbloccare il match il solito van de Beek al 27′, nella ripresa l’Ajax dilaga e chiude i conti con le reti di Ziyech, Tadic e la doppietta di Huntelaar. Gli olandese rispondono dunque alla prime critiche, la partita di oggi lascia pochi dubbi sulla forza dell’Ajax.