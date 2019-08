Infortunio Lozano, il messicano costretto ad uscire al 50′: Napoli preoccupato

Guai in vista per il Psv Eindhoven e di rimbalzo anche per il Napoli. Il messicano Hirving Lozano si è infortunato durante il match contro il Den Haag ed è stato costretto ad abbandonare il campo al 50′. Toccato duro nella prima frazione, Lozano ha provato a rimanere in campo ma ha dovuto arrendersi, lasciando il posto a Gakpo. Infortunio che potrebbe non essere grave, ma Napoli e Psv attendono gli esami strumentali. I partenopei sembravano ad un passo dall’accordo, quest’infortunio potrebbe complicare le cose.