Sorteggi Europa League, il girone più facile e quello più difficile per Roma e Lazio

EUROPA LEAGUE – Manca poco al sorteggio dei gironi di Europa League. Roma e Lazio, inserite in prima fascia, conosceranno il loro destino. Tante le insidie presenti in seconda e terza fascia, alcune da evitare assolutamente. Roma e Lazio hanno tutte le carte in regola per fare bene nel torneo, ma come detto i pericoli delle urne sono tanti. Da evitare in seconda fascia avversarie come Borussia Monchengladbach ed Eintracht Francoforte, ma anche Psv Eindhoven e Celtic. I pericoli della terza fascia sono Wolverhampton, che ha eliminato il Torino, Espanyol, Getafe e Rennes. Occhio anche alla quarta fascia con avversarie insidiose e superiori alla media: Az Alkmaar e Rangers Glasgow su tutte. CalcioWeb ha ipotizzato la migliore e la peggiore combinazione possibile per le nostre due italiane.

ROMA

MIGLIOR GIRONE POSSIBILE

ROMA

LUDOGORETS

QARABAG

DUDELANGE

PEGGIOR GIRONE POSSIBILE

ROMA

EINTRACHT FRANCOFORTE

WOLVERHAMPTON

AZ ALKMAAR

LAZIO

MIGLIOR GIRONE POSSIBILE

LAZIO

LUDOGORETS

QARABAG

WOLFSBERGER

PEGGIOR GIRONE POSSIBILE