Europa League, le fasce del sorteggio: due italiane ai gironi, il Torino spera di arrivarci

EUROPA LEAGUE – Una nuova stagione di Europa League è pronta a partire. Una competizione che regala sempre spettacolo e tantissimi gol, forse troppo “snobbata” dalle nostre squadre italiane, che tendono a concentrarsi più sul campionato considerando la vecchia Coppa Uefa, una coppa minore. Ora è il momento di tornare a vincere quella coppa che negli anni passati ha visto spesso il nome delle italiane nell’albo d’oro. Due le squadre del bel Paese certe di partecipare: Lazio e Roma. Le due società capitoline sono tra le più forti ai nastri di partenza e le possibilità di alzare il trofeo ci sono tutte. Una terza italiana potrebbe arrivare dal playoff, anche se il compito del Torino contro il Wolverhampton (2-3 all’andata) non è affatto semplice, anzi. Il sorteggio per la fase a gironi si terrà il 30 agosto 2019, alle 13:00, al Grimaldi Forum di Monaco. Le 48 squadre sono divise in dodici gruppi di quattro, con la sola regola che due della stessa Nazione non possono ritrovarsi nello stesso girone. La Roma sarà certamente testa di serie, mentre la sorte della Lazio dipenderà da chi passerà il turno playoff, anche se le speranze di trovarsi in prima fascia per i biancocelesti sono più che buone. Tra le teste di serie troviamo anche compagini quali il Siviglia, l’Arsenal, il Manchester United e il Porto. Occhio a Borussia Mönchengladbach e Getafe in seconda e ai francesi del Rennes in terza o quarta.

PRIMA FASCIA

SIVIGLIA ⭐⭐⭐⭐⭐

ARSENAL ⭐⭐⭐⭐⭐

PORTO ⭐⭐⭐⭐⭐

ROMA ⭐⭐⭐⭐⭐

MANCHESTER UNITED ⭐⭐⭐⭐⭐

DINAMO KIEV ⭐⭐⭐⭐

BESIKTAS ⭐⭐⭐⭐

SPORTING LISBONA ⭐⭐⭐⭐

(WOLFSBURG) ⭐⭐⭐⭐

(LAZIO) ⭐⭐⭐⭐

BASILEA ⭐⭐⭐

CSKA MOSCA ⭐⭐⭐

SECONDA FASCIA

BORUSSIA MONCHENGLADBACH ⭐⭐⭐⭐⭐

ST ETIENNE ⭐⭐⭐⭐

GETAFE ⭐⭐⭐⭐

ASTANA/BATE BORISOV ⭐⭐⭐/⭐⭐

LUDOGORETS/MARIBOR ⭐⭐⭐/⭐⭐

TERZA FASCIA

STANDARD LIEGI ⭐⭐⭐

RENNES ⭐⭐⭐⭐

ISTANBUL BASAKSEHIR ⭐⭐⭐

OLENSANDRIA ⭐⭐

QUARTA FASCIA

WOLFSBERGER ⭐⭐

LUGANO ⭐⭐

ARARAT-ARMENIA/DUDELANGE ⭐/⭐⭐

SUDUVA/FERENCVAROS ⭐/⭐⭐

PLAYOFF

QARABAG/LINFIELD ⭐⭐⭐/⭐

RIGA/COPENAGHEN ⭐/⭐⭐⭐

AIK STOCCOLMA/CELTIC ⭐⭐⭐/⭐⭐⭐⭐

APOLLON/PSV ⭐⭐⭐/⭐⭐⭐⭐

BNEI YEHUDA/MALMO ⭐⭐/⭐⭐⭐

MOLDE/PARTIZAN ⭐⭐⭐/⭐⭐⭐⭐

PAOK SALONICCO/SLOVAN BRATISLAVA ⭐⭐⭐⭐/⭐⭐⭐

ZORYA/ESPANYOL ⭐⭐/⭐⭐⭐⭐

SPARTAK MOSCA/BRAGA ⭐⭐⭐/⭐⭐⭐⭐

ANTWERP/AZ ALKMAAR ⭐⭐/⭐⭐⭐

HAPOEL BEER SHEVA/FEYENOORD ⭐⭐/⭐⭐⭐⭐

TRABZONSPOR/AEK ATENE ⭐⭐⭐/⭐⭐⭐

RIJEKA/GENT ⭐⭐⭐/⭐⭐⭐

EINTRACHT FRANCOFORTE/STRASBURGO ⭐⭐⭐⭐/⭐⭐⭐

RANGERS GLASGOW/LEGIA VARSAVIA ⭐⭐⭐/⭐⭐⭐

WOLVERHAMPTON/TORINO ⭐⭐⭐⭐/⭐⭐⭐⭐

VITORIA GUIMARAES/STEAUA BUCAREST ⭐⭐⭐/⭐⭐⭐