E’ stato, insieme a Mandzukic, l’altro escluso di lusso dalla lista Champions della Juventus. Emre Can si è sfogato sui media tedeschi, rilasciando dichiarazioni abbastanza dure. Queste le sue parole.

“Sono molto arrabbiato, soprattutto perché la scorsa settimana mi era stato promesso qualcosa di diverso. Una delle condizioni per rimanere è che fossi incluso nella lista Champions. Ieri invece ho ricevuto una telefonata che non è durata nemmeno un minuto per dirmi che ero fuori. La scorsa stagione ho fatto delle belle partite, soprattutto in Champions. Trarrò le mie conclusioni e parlerò col club al mio ritorno”.