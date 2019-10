Pronostici Serie C Girone C, 10^ giornata: i consigli di CalcioWeb, riscatto della Ternana

Pronostici Serie C Girone C – Il campionato di Serie C non si ferma, la stagione entra sempre più nel vivo e la terza categoria italiana regala grande spettacolo. In particolar modo emozioni nel Girone C con tante squadre in lotta per ottenere il salto di categoria diretta tramite promozione diretta oppure playoff. Due gare previste nella giornata di sabato, il Picerno affronta in casa il Virtus Francavilla, la Viterbese contro il Rende. Il piatto ricco è però nella giornata di domenica, l’Avellino affronta il Bari in casa, big match tra Monopoli e Reggina che è difficile da pronosticare, trasferta per la Ternana contro il Bisceglie, lontano dal pubblico amico anche il Catania contro la Vibonese, sfida anche tra Cavese e Casertana. Ecco i pronostici di CalcioWeb.

Pronostici Serie C Girone C

VITERBESE-RENDE 1- Il Rende non ha ancora vinto in campionato e non sembra questa l’occasione giusta, la Viterbese non dovrebbe avere problemi davanti al pubblico amico.

AVELLINO-BARI 1X – L’Avellino ha cambiato allenatore con l’arrivo di Capuano e spera in una reazione, per il Bari nonostante l’ottimo momento si preannuncia una partita difficile.

SICULA LEONZIO-RIETI 1 – Il Rieti ha evidenti problemi societari, la Sicula Leonzio ha una ghiotta occasione e non può rimandare la gioia con la vittoria.

BISCEGLIE-TERNANA 2 – Dopo la sconfitta contro il Bari la Ternana ha perso la vetta della classifica ed adesso ha bisogno di una reazione e tornare alla vittoria.

VIBONESE-CATANIA X2 – Il Catania è nettamente superiore rispetto al club calabrese, ha tutte le carte in regola per tornare in Sicilia con un risultato positivo.

TERAMO-PAGANESE X – La Paganese sta disputando un campionato sorprendente, il Teramo ha comunque una squadra forte e davanti al pubblico amico deve quantomeno non perdere.