Calciomercato – Rivoluzione al Napoli, bomber per il Genoa: il Bologna guarda al futuro, Fiorentina all’attacco

Calciomercato – La Serie A si è fermata per la consueta sosta natalizia. Le squadre sono però al lavoro per i colpi di mercato di gennaio. Tanti i direttori sportivi all’opera per fiutare i migliori affari della sessione invernale e per regalare ai tecnici i giusti colpi per migliorare nella seconda parte di stagione. Queste le ultime notizie dall’Italia e dall’estero.

Rivoluzione al Napoli – Dopo il cambio in panchina, con Gattuso che ha rilevato Ancelotti, il Napoli si tufferà prepotentemente sul mercato per regalare rinforzi al tecnico calabrese. Il lavoro di Giuntoli si concentrerà principalmente in due zone specifiche: il centrocampo e la corsia di sinistra. Tantissimi i nomi sondati e al vaglio della dirigenza. Per la mediana si pensa a Tonali del Brescia, Torreira dell’Arsenal (si parla di offerta da 30 milioni), Lobotka del Celta Vigo, Berge del Genk, Soumaré del Lille. Per sostituire Ghoulam, invece, ci sono 3 nomi: Ricardo Rodriguez in uscita dal Milan, Kolosinac dell’Arsenal (seguito anche dalla Roma) e Bradaric del Lille.

La Roma guarda al futuro – La Roma è una delle società che opererà di più in uscita. I giallorossi, però, guardano al futuro. Il nome nuovo è quello di Facundo Axel Medina, difensore del Talleres de Cordoba, squadra argentina. Si tratta di un classe ’99 che può agire da centrale e da terzino sinistro.

Cavallo di ritorno a Parma – Il Parma di D’Aversa sta facendo molto bene. A gennaio i ducali rivorrebbero il terzino sinistro Federico Dimarco, che sta trovando pochissimo spazio all’Inter. Un’operazione che potrebbe chiudersi in tempi brevi.

Colpi Lecce – Una delle squadre che ha riscontrato più difficoltà nella prima parte di stagione è il Lecce di Liverani. Il ds Mauro Meluso è al lavoro per i 4-5 rinforzi richiesti dal tecnico. Il primo potrebbe arrivare da Cagliari e si tratta di Alessandro Deiola, calciatore capace di occupare diversi ruoli tra difesa e centrocampo. Il secondo nome è un classe ’99 del Vasco da Gama: Maronny da Silva Liberato. Si tratta di una prima punta che può agire anche da esterno sinistro d’attacco.

Fiorentina all’attacco – E’ ufficiale l’insediamento di Beppe Iachini sulla panchina viola. I problemi principali della Fiorentina hanno riguardato difesa e attacco. In particolare, nel reparto offensivo si sta accelerando per trovare una soluzione in tempi brevi. Il cerchio si stringe attorno a 4 nomi: Kalinic, Cutrone, Zaza e Petagna. Uno di questi sarà il centravanti viola nel 2020.

Il futuro del Bologna – Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha chiuso bene la prima parte di stagione. Ora si pensa al mercato anche in casa felsinea. Chiusa un’operazione molto interessante per il futuro. Per due milioni è stato acquistato dal Chievo il talentuoso trequartista Emanuel Vignato. Da capire se il giovane talento rimarrà in Veneto per altri sei mesi o sarà subito agli ordini del tecnico serbo. Un altro affare ben avviato è quello con l’Atalanta per Musa Barrow. Il gambiano piace molto a Mihajlovic. Per l’attaccante si lavora sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 15 milioni.

Attaccante ceco per il Genoa – Il Genoa è una delle squadre più in difficoltà della Serie A. Ultimo posto in classifica e una panchina ancora da assegnare. Intanto, i dirigenti hanno individuato nel reparto offensivo il punto debole della squadra. Il nome che potrebbe rivitalizzare l’attacco del Grifone è quello di Michal Krmenčík, bomber del Viktoria Plzen. Affare praticamente definito.

Sampdoria e Spal guardano in Serie B – C’è anche chi è attento al campionato di Serie B. Tra queste squadre c’è la Sampdoria. Gli occhi dei blucerchiati si sono posati su Emmanuel Riviere, bombere martinicano del Cosenza. Anche la Spal guarda al campionato cadetto per trovare un attaccante. Il prescelto sembra essere Leonardo Mancuso dell’Empoli.

Le notizie dall’estero

Lione – Il Lione, prossimo avversario della Juventus in Champions League, pensa a rinforzare l’attacco dopo l’infortunio di Depay. Si parla di una suggestione legata a Ben Arfa, che potrebbe arrivare a parametro zero. Altri due nomi importanti per il reparto offensivo sono quelli di Kevin Gameiro del Valencia e Olivier Giroud del Chelsea.