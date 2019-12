Tragedia nel mondo del calcio: calciatore schianta con l’auto contro l’albero e muore sul colpo [DETTAGLI]

Tragedia nel mondo del calcio nelle ultime ore, incidente mortale nella notte sulla Strada provinciale 128 tra Treia e la frazione Chiesanuova, a perdere la vita è stato Leonardo Sacchi, 18enne calciatore di San Severino Marche. Il giovane stava rientrando a causa con la sua auto a Chiesanuova, la vettura ha perso il controllo anche a causa della nebbia, è finito fuori strada e si è schiantato con un albero ribaltadosi più volte, sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’allarme è stato lanciato da un amico, sul posto sono subito arrivati i soccorsi ed i carabinieri, il calciatore è stato ricoverato ma non c’è stato nulla da fare, Leonardo Sacchi è morto poco dopo. Una notizia tristissima che ha sconvolto il mondo del calcio.