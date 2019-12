Arrestato ex calciatore di Serie A per spaccio di stupefacenti: sono 25 i fermati [NOMI, FOTO e DETTAGLI]

Novità importanti nelle ultime che riguardano un ex calciatore con un buon passato anche in Serie A, una brutta vincenda che si è conclusa con l’arresto. Stiamo parlando di Nunzio La Torre, ex attaccante che ha raggiunto il massimo della sua carriera con la maglia del Cagliari, era la stagione 1993/94 ed arriva in Sardegna grazie al presidente Cellino. Dopo Cagliari una carriera a Catania, poi i problemi con la giustizia. In totale sono 25 gli arrestati dalla Polizia di Catania, l’accusa è quella di aver gestito una piazza di spaccio al Tondicello per conto del clan Cappello Bonaccorsi, il giro d’affari giornaliero della vendita di marijuana e cocaina era di 7/8mila euro. Durante l’attività di spaccio il gruppo utilizzava diversi luoghi per occultare le sostanze stupefacenti, gli investigatori sono riusciti a piazzare videocamere all’interno della piazza di spaccio, è stato accertato come l’attività criminosa in questione venisse espletata sia con l’ausilio di minori che ai danni di minori.