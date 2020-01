Calciomercato, l’Inter fa sul serio e ‘rischio’ Juventus: nuovo difensore per l’Atalanta ed attaccante alla Samp

Sono ore caldissime sul fronte calciomercato, le trattative entrano sempre più nel vivo e sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Le dirigenze lavorano con insistenza per sistemare le rose per la seconda parte di stagione, ecco tutte le trattative nel dettaglio.

SAMPDORIA – Petagna rappresenta l’obiettivo principale per l’attacco mentre in difesa spunta Tonelli. In uscita si cerca un’intesa con lo Zenit San Pietroburgo per ‘restituire’ il fantasista Rigoni. Con le valigia anche l’altro argentino Maroni che piace in serie B al Chievo.

ATALANTA – L’Atalanta ha individuato il difensore da regalare a Gasperini, trattativa avanzata con Kevin Bonifazi, difensore che al Torino non sta trovando grande spazio, incontro nelle prossime ore.

INTER – Inter scatenato per il futuro. I nerazzurri stanno sondando la situazione per Eriksen, in scadenza di contratto con il Tottenham, soluzione stuzzicante che porta anche ad Aubameyang.

JUVENTUS – Secondo la stampa spagnola, la Juventus rischia di perdere a costo zero Blaise Matuidi. Il calciatore ha tanto mercato ed aspetta altre proposte.