Calciomercato, il sostituto di Szczęsny alla Juventus! ‘Offerta’ della Fiorentina al Torino, sorprese di Bologna e Inter

Si stanno giocando partite importanti valide per la Coppa Italia, nel frattempo continua a tenere banco il fronte calciomercato, la sessione entra sempre più nel vivo e sono in arrivo importanti colpi in grado di cambiare volto alle squadre già a partire da gennaio, movimenti però anche per la prossima stagione.

BARCELLONA – L’arrivo di Quique Setién sulla panchina del Barcellona avvicina Fabian Ruiz, secondo quanto riporta’El Mundo Deportivo’ l’ex tecnico del Betis ha lanciato nel grande calcio l’attuale centrocampista del Napoli, la valutazione del club azzurro è però di 100 milioni di euro, interessamento anche del Manchester United.

MANCHESTER CITY E TOTTENHAM – L’attaccante Aguero potrebbe anche partire, il club inglese sta guardando a Harry Kane e Lautaro Martinez come possibili sostituti del ‘Kun’. Si muove anche il Tottenham, come riporta il ‘The Independent’ la lista comprende Krzysztof Piatek, in uscita dal Milan, e Fernando Llorente.

ATLETICO MADRID – L’Atletico Madrid fa sul serio per Edinson Cavani. Come riporta ‘Marca’ l’ad dei colchoneros Miguel Angel Gil Marin si trova a Parigi per chiudere l’operazione già in questa sessione di mercato invernale.

UDINESE – L’attaccante argentino Ignacio Pussetto passa al Watford. Lo ufficializza Udinese Calcio rendendo nota la cessione a titolo definitivo del giocatore.

JUVENTUS – Secondo quanto riportato da ‘France Football, Manuel Neuer sarebbe un nome caldissimo per la panchina della Juventus e già dalla prossima stagione potrebbe prendere il posto di Szczęsny.

MILAN – Il Milan si muove anche in uscita: Ricardo Rodriguez è pronto ad andare al Psv, trattativa che sembra ormai ai dettagli.

INTER – Sorpresa di mercato dell’Inter che guarda anche al futuro. Piace infatti Tahith Chong, ala destra capace di giocare pure a sinistra del Manchester United, il calciatore è seguito anche dalla Juventus. Nel frattempo Rami si è offerto sia al Milan che all’Inter.

FIORENTINA – La Fiorentina avrebbe offerto al Torino il centrocampista Badelj, sono in corso valutazioni per il club granata.

BOLOGNA – Sorpresa per il centrocampo del Bologna. Il club rossoblu continua a seguire Youssef Maleh del Venezia. Il classe ’98 piace molto anche all’Hellas Verona che lo avrebbe messo nel mirino per sostituire Amrabat.