Calciomercato, scambio a sorpresa Inter-Milan: intreccio Atalanta-Genoa, il sostituto di Murillo e l’attaccante del Torino

Il campionato di Serie A entra sempre più nel vivo, la stagione sta regalando grande spettacolo con tante squadre che stanno attraversando un ottimo momento di forma. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul fronte calciomercato con l’intenzione di rinforzare le rose per gennaio e non solo, ecco tutte le trattative nel dettaglio.

CRUYFF – Jordi Cruyff è il nuovo commissario tecnico dell’Ecuador. La Federcalcio ha ufficializzato la nomina dell’allenatore olandese, figlio del leggendario Johan. Adesso l’obiettivo è qualificare l’Ecuador ai Mondiali del 2022. Il debutto è in programma il 26 marzo contro l’Argentina.

FIORENTINA – ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jacob Rasmussen al FC Erzgebirge Aue.

MIURA – Miura continuerà a giocare anche nella prossima stagione. ‘King Kazu’ ha firmato un nuovo contratto di 12 mesi con lo Yokohama FC squadra che milita nella prima divisione giapponese. “Lavorerò tutti i giorni per raggiungere l’obiettivo di rimanere nella prima divisione, ma non dimenticherò di ringraziare e divertirmi a giocare. Farò del mio meglio per contribuire alle vittorie della squadra”.

HELLAS VERONA – Fabio Borini è ufficialmente un giocatore del Verona. Il club gialloblù comunica di aver acquisto a titolo definitivo da Milan l’attaccante e di aver sottoscritto con lo stesso giocatore un contratto fino al 30 giugno 2020. Borini indosserà la maglia numero 16.

SAMPDORIA – Il difensore Murillo avrebbe detto no al Galatasaray e sarebbe vicinissimo al ritorno in Spagna al Celta Vigo. Mentre in attacco continuano i contatti con l’Empoli per La Gumina. In difesa si chiude per Tonelli.

SPAL – La Spal continua la ricerca ad un attaccante da consegnare al tecnico Semplici, l’ultimo nome porta a Defrel del Sassuolo, contatti in corso, i neroverdi potrebbero dare il via libera in caso di accordo con Caprari della Sampdoria, seguito anche dal Parma.

INTER-MILAN – Inter e Milan riallacciano i contatti per un nuovo scambio. Considerando che Politano è vicino alla Roma si sta pensando allo scambio tra Kessie e Vecino.

ROMA – Per sostituire Spinazzola occhi su Borna Barisic, 27enne croato del Glasgow Rangers, valutato 5 milioni di euro.

ATALANTA-GENOA – Due nomi nuovi per l’Atalanta, il norvegese Omar Elabdellaoui dell’Olympiacos e il tedesco Lennart Czyborra dello Schalke, ma in prestito all’Heracles Almelo, nel mirino anche il belga dell’Anderlecht, Elias Cobbaut. In uscita da registrare l’interesse del Genoa per il terzino sinistro brasiliano Guilherme Arana.

TORINO – Il Torino è fortemente interessato all’attaccante classe 2000 del Manchester City Ion Poveda, nuovi contatti positivi nelle ultime ore.

FROSINONE – Il Frosinone Calcio ha reso noto di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Salvatore D’Elia. Il difensore classe ’89 arriva a titolo definito dall’Ascoli.