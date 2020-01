Cessione Roma, passi in avanti per Friedkin: nuovi dettagli, closing sempre più vicino

Cessione Roma – Passi in avanti ed ulteriori dettagli per quanto riguarda il passaggio della società capitolina da un americano a un altro: via Pallotta, dentro Friedkin. “Lui e il figlio Ryan (l’uomo deputato a prendere direttamente le redini del club) – come si legge su Gazzetta – stanno cercando di accelerare per chiudere la trattativa e mettersi presto ufficialmente al timone della Roma”.

“Il passaggio di consegne, se tutto finirà come è nelle previsioni, dovrebbe avvenire al massimo entro il 15 febbraio. Quella è la data entro cui Dan Friedkin vuole diventare proprietario del club, dopo la lettera d’intenti con cui si è dato via alla trattativa. Il prezzo è rimasto quello fissato nelle prime contrattazioni, con Friedkin che verserà nelle casse di Pallotta (e soci) una cifra oscillante tra 750 e 790 milioni di euro. Non tutti come liquidità, visto che nella cifra sono inclusi anche i 150 milioni che vanno versati entro il 31 dicembre 2020 come aumento di capitale e i circa 270 attuali che figurano alla voce indebitamento. Se non ci saranno intoppi, possibile che si arrivi presto – anche prima della fine del mese – alla firma di un contratto preliminare, per poi arrivare al closing definitivo appunto verso la metà del mese di febbraio”.