Le notizie del giorno – Sorpresa per la cessione della Sampdoria, il “mi piace” di Totti, ragazzo commuove il web

Le notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui.

Sorpresa per la cessione della Sampdoria – Si decide il futuro della Sampdoria. La squadra è in piena lotta per evitare la retrocessione e le prossime partite saranno fondamentali. Dopo l’esonero di Di Francesco e l’arrivo di Ranieri la squadra si è compattata e sono arrivati buoni risultati che però non bastano per disputare una stagione tranquilla, importanti anche gli ultimi giorni di mercato con nuovi innesti in grado di rinforzare le rose. Ma a tenere banco è anche e soprattutto la questione societaria (LE NOVITA’)

Il “mi piace” di Totti – L’ultima partita di Coppa Italia ha visto il successo della Juventus contro la Roma, momento magico da parte della squadra di Maurizio Sarri che si candida ad essere protagonista anche in campionato e Champions League, in Serie A è aumentato il distacco sull’Inter, in Europa il pensiero è rivolto agli ottavi di finale. Nuova prova di forza per la Juventus contro la Roma, i bianconeri hanno chiuso i conti già nei primi 45 minuti dimostrando una superiorità netta, adesso la sfida contro il Napoli con l’obiettivo di continuare la striscia di risultati utili. Ma nelle ultime ore è nata una discussione sui social per un like di Francesco Totti a Buffon, il portiere bianconero ha postato una foto (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Il video del ragazzo affetto da leucemia – “Anche se si hanno idee e posizioni completamente diverse, non è tollerabile e non può esser consentito a nessuno di offendere ed augurare il male a chi combatte tra la vita e la morte. E’ disgustoso e disumano”. Sono le parole, in un videomessaggio su Youtube, di Niccolò Basta, un ragazzo di 15 anni di Foggia affetto da leucemia e che ha voluto spendere parole di solidarietà verso Mihajlovic dopo i brutti commenti ricevuti successivamente alle sue dichiarazioni politiche (IL VIDEO)