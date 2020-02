Allegri rifiuta tutto: “ha già un accordo per la prossima stagione con un club” [NOME e DETTAGLI]

Massimiliano Allegri è reduce dall’esperienza sulla panchina della Juventus, sicuramente è stato raggiunto il punto più alto della carriera del tecnico con una serie di scudetti conquistati e diversi trofei alzati, al termine dello scorso campionato la decisione dell’allenatore è stata quella di fermarsi per una stagione. Uno stop per ricaricare le idee e le batterie con l’intenzione di iniziare un nuovo progetto vincente. Allegri ha dimostrato di essere un ottimo allenatore in grado di tirare fuori il meglio dalle squadre che allena, la Juventus ha deciso di cambiare mentalità e si è affidata ad un tecnico più spettacolare e meno difensivo come Sarri. Allegri ha allacciato diversi contatti negli ultimi mesi per garantirsi una panchina vincente, secondo le voci che circolano anche dall’estero nelle ultime ore il tecnico avrebbe raggiunto già l’accordo con un club di Premier League. La squadra non è stata comunicata ma tutti gli indizi portano a Manchester, principalmente lo United ma anche il City in caso di divorzio con Guardiola.