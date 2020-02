Calciomercato Udinese, arriva uno svincolato: rinforzo per mister Gotti [NOME e DETTAGLI]

CALCIOMERCATO UDINESE – Momento negativo in casa Udinese, tra campionato e Coppa Italia la squadra di Gotti è reduce da quattro sconfitte consecutive, la salvezza non è ancora in cassaforte e servirà un cambio di passo già a partire dalle prossime partite. Domenica match fondamentale in trasferta contro il Brescia, l’intenzione è quella di conquistare almeno un risultato positivo, l’Udinese può pensare al blitz. Nelle ultime ore si è conclusa la finestra di calciomercato, non ci sono stati grandi sussulti come ormai succede da diverse stagioni. Intanto è stato però piazzato un colpo dal mercato svincolati, si tratta del difensore centrale austriaco Sebastian Prodl, il calciatore ha ottenuto lo svincolo e si sottoporrà nella giornata di oggi alle visite mediche, poi la firma del nuovo contratto ed il comunicato ufficiale. Il difensore proverà a ritagliarsi dello spazio, non sarà facile considerando una squadra già amalgamata.