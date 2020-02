Genoa-Lazio 2-3, le pagelle di CalcioWeb: Marusic, Cassata e Cataldi si inventano i gol della domenica

Genoa-Lazio, le pagelle di CalcioWeb – Continua la marcia inarrestabile della Lazio verso lo scudetto, la squadra di Simone Inzaghi è veramente devastante. Successo anche sul campo del Genoa, ulteriore messaggio nei confronti della Juventus e dell’Inter. A sbloccare il match è l’uomo che non ti aspetti, si tratta di Marusic che con un grande tiro da fuori supera Perin. I padroni di casa provano la reazione, ma è il solito Ciro Immobile in contropiede a siglare lo 0-2, Cassata riapre la partita con un bolide dalla lunga, ma è Cataldi con una grandissima punizione a chiudere definitivamente i conti. Nel finale segna Criscito su calcio di rigore, finisce 2-3. I biancocelesti si riportano a -1 dalla Juventus, si preannuncia una battaglia bellissima fino alla fine. Ecco le pagelle del match, tutti promossi per gli ospiti.

Genoa-Lazio, le pagelle di CalcioWeb

GENOA (3-5-2): Perin 6; Biraschi 5.5, Soumaoro 5.5, Masiello 5; Ankersen 6.5 (dal 58′ Iago 6), Behrami 6.5, Schöne 6, Cassata 7, Criscito 6.5; Favilli 5.5 (Dal 58′ Pandev 6) , Sanabria 5 (dal 74′ Destro &).

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6, Patric 6, Vavro 6, Radu 6.5; Marusic 7, Milinkovic 6, Leiva 6 (Dal 54′ Cataldi 7.5), Luis Alberto 6.5, Jony 5.5 (Dal 62′ Lazzari 5.5.); Caicedo 6.5 (dal 54′ Correa 6), Immobile 7.