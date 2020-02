Juventus, Moggi: “Vi dico chi sarà l’allenatore bianconero la prossima stagione”

La Juventus si prepara alle prossime decisive sfide. In campionato la trasferta sul campo della Spal, in Champions la gara in Francia contro l’Olympique Lione. Sarri è sempre nel mirino delle critiche dei tifosi bianconero. A tal proposito, sono arrivate parole importanti da parte dell’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi nel corso della trasmissione “Diretta Stadio”: “L’allenatore della Juve nella prossima stagione sarà Maurizio Sarri. Il club bianconero ha intenzione di confermarlo”.

Indicazioni importanti anche sul tanto vociferato ritorno di fiamma della Juventus su Icardi. Moggi ne ha parlato così, non risparmiando stilettate alla moglie e agente dell’argentino: “Le dichiarazioni di Wanda Nara sul futuro di Mauro Icardi? Certe cose perché non fanno il bene dell’attaccante. Sarebbe meglio che restasse in silenzio, a mio avviso. Uno scambio Icardi-Cuadrado? Lo escludo. il colombiano resterà sicuramente in bianconero”.