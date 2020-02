“Quando sento paragonare Cristiano Ronaldo a Messi mi alzo e me ne vado”, Maradona Jr punzecchia entrambi

Diego Armando Maradona Junior è intervenuto a El Larguero su Cadena SER alla vigilia di Napoli-Barcellona. Tanti i temi trattati, tra cui il dualismo Messi-Cristiano Ronaldo. L’argentino non ha lesinato frecciatine al portoghese, nemmeno troppo velate: “Messi è un fenomeno. Ronaldo è un giocatore molto buono. Ma quando lo comparano a Messi mi alzo e me ne vado“. Poi si passa al paragone tra la “Pulga” e suo padre: “Messi è molto meglio di Ronaldo, ma non si può comparare a Maradona perché non si può comparare il terrestre con l’extraterrestre. A Napoli mio padre è Dio“.