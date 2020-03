Chiellini: “Ho fatto il tampone ieri”. Trezeguet: “Gli italiani non mi volevano”

Sono due casi positivi al Coronavirus in casa Juventus, si tratta del difensore Rugani ed il centrocampista Matuidi. Gli altri compagni si trovano in isolamento, alcuni calciatori si sono sottoposti al tampone mentre altri lo faranno a breve. Il difensore Giorgio Chiellini ha parlato della situazione in una diretta organizzata dal club bianconero: “Sto bene, abbiamo fatto il tampone ieri ma non ho sintomi e spero sia negativo. Sono al J Hotel, mentre la mia famiglia è a Livorno. Faccio qualche esercizio, leggo, ho rispolverato la Playstation, faccio videochiamate con la famiglia e gli amici e vedo serie tv”.

Poi David Trezeguet svela un retroscena: “la storia del mio arrivo alla Juve è interessante e drammatica. Firmo con Bettega due giorni prima degli Europei del 2000. Il mio primo ritiro con la Juve non è stato molto semplice perché il pubblico non era certo grato nei miei confronti. Piano piano entri nella loro storia e ne fai parte. Per me la Juve è stata importante: loro non vincevano da tanto e io lì sono riuscito anche a vincere la classifica cannonieri, un momento magico”.