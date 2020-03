Coronavirus, anche Ricciardi conferma: “Atalanta-Valencia ha giocato un ruolo importante”

“Perchè Bergamo? Credo che giochi un ruolo importante la partita del 19 febbraio, Atalanta-Valencia. Un terzo della popolazione di Bergamo si è concentrata in uno stadio, poi ha festeggiato. Non è un caso che Bergamo è la zona più colpita, e non è un caso che Valencia, cioè i cittadini che sono passati dall’Italia alla Spagna, abbiano fatto da trasmettitore nel loro Paese”. Sono le parole di Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute e consigliere Oms a Rainews 24. Ricciardi conferma difatti quanto già era stato prospettato nei giorni scorsi.