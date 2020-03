Coronavirus, calciatore in quarantena dopo contatto con una persona positiva [NOME e DETTAGLI]

Allarme Coronavirus anche in Ligue 1. Calciatore del campionato francese in quarantena dopo aver avuto dei contatti con una persona risultata positiva al test. Si tratta di un giocatore del Metz, club che ha annunciato la notizia sui propri canali ufficiali e ha avvisato la Lega: “Un calciatore del Metz, al momento asintomatico, è stato in stretto contatto con una persona risultata positiva al test per il Coronavirus. In conformità alle linee guida fornite lo stesso giocatore è stato messo immediatamente in isolamento. Il resto della squadra continua ad allenarsi. La situazione viene monitorata dallo staff medico del club in stretto contatto con le autorità sanitarie. A titolo precauzionale tutte le sedute di allenamento si svolgeranno a porte chiuse ed i singoli giocatori non rilasceranno più interviste. La società ha informato la LFP e resta a disposizione delle autorità per la gestione di questa situazione”.