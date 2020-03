Coronavirus, continua a scendere il numero dei contagiati: il bollettino ufficiale di oggi

E’ appena uscito il consueto bollettino sull’emergenza Coronavirus. L’epidemia è in continua evoluzione, ma la situazione sarà più chiara solo nelle prossime settimane. Ecco gli aggiornamenti, come riporta MeteoWeb, in Italia abbiamo avuto 683 morti e 1.036 guariti. Il dato dei nuovi contagiati giornalieri è di 5.207, in lieve aumento rispetto a ieri e in netto calo rispetto ai giorni precedenti, a conferma che il picco è ormai superato e la curva, seppur in modo lento e graduale, è discendente. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

74.386 contagiati



7.503 morti

9.362 guariti

Ecco i dati dei nuovi contagiati in Italia negli ultimi 12 giorni con la differenza rispetto al giorno precedente:

Sabato 14 Marzo: 3.497 +949

Domenica 15 Marzo: 3.590 +93

Lunedì 16 Marzo: 3.233 -357

Martedì 17 Marzo: 3.526 +293

Mercoledì 18 Marzo: 4.207 +681

Giovedì 19 Marzo: 5.322 +1.115

Venerdì 20 Marzo: 5.986 +664

Sabato 21 Marzo: 6.553 +567

Domenica 22 Marzo: 5.560 -993

Lunedì 23 Marzo: 4.789 -771

Martedì 24 Marzo: 5.249 +460

Mercoledì 25 Marzo: 5.207 -42

Le persone attualmente ammalate, sono 57.521, così suddivise: