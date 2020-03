Coronavirus: “evitare assembramenti”, ma i tifosi dell’Inter si riversano sotto l’hotel della squadra

A quanto pare, i dati degli ultimi giorni su contagiati e morti da Coronavirus in Italia continuano a non fare molto effetto nella testa di tanti nostri concittadini. Come se non bastasse la stazione di Milano presa d’assalto questa notte, pare che la regola “evitate gli assembramenti” non sia stata presa in considerazione a dovere.

La dimostrazione è nel calcio, altro tema caldo delle ultime settimane con la confusione totale tra Governo, FIGC, Lega, Assocalciatori. Questa sera si gioca Juventus-Inter e, così come previsto, non ci sarà la presenza di tifosi. Che però proprio non riescono a stare lontani dalla propria squadra e, così come sopracitato, mettono da parte la regola “evitare gli assembramenti” e si riversano (supporters dell’Inter) sotto l’hotel a Torino dove alloggia la squadra nerazzurra. La foto è stata posta dal giornalista Mediaset Matteo Barzaghi. Eccola di seguito.