Coronavirus, primo calciatore positivo in Giappone: gioca con Iniesta [NOME e DETTAGLI]

Primo calciatore positivo al Coronavirus anche in Giappone. Si tratta di Gotoku Sakai, 28enne laterale sinistro della nazionale. Gioca nel Vissel Kobe, squadra di cui fa parte anche Andres Iniesta.

Stava male da mercoledì scorso,era quindi stato dispensato dagli allenamenti e gli era stato fatto il tampone, che ora ha dato esito positivo. Sakai, nato negli Usa da madre giapponese e padre tedesco, è già stato messo in isolamento e ha chiesto pubblicamente scusa “per il caos creato”. Intanto il Vissel Kobe non ha voluto confermare se ci siano altri casi di positività in seno alla squadra.