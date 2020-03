Coronavirus, rinviata un’altra partita della Nazionale italiana [DETTAGLI]

L’emergenza Coronavirus sta portando pesanti conseguenze al mondo del calcio. L’epidemia si sta allargando sempre di più, e sono stati presi provvedimenti in Inghilterra e Francia. Dopo il rinvio della Premier League, la decisione è stata quella di posticipare alcune partite delle Nazionali. La FA ha deciso anche di rinviare la sfida amichevole tra Inghilterra e Italia, inizialmente programmata per il 27 marzo a Londra: “A seguito dell’annuncio di stamattina da parte della FA, le partite dei “Tre leoni” contro Italia e Danimarca non avranno più luogo a marzo”. Sembra inevitabile il rinvio di Euro 2020, per permettere di concludere i campionati e le competizioni europee.