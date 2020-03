Lutto in casa Pelé. ‘O Rey’ ha perso infatti il fratello Zoca, 77 anni, morto all’ospedale in cui era ricoverato per un cancro alla prostata. A darne annuncio sui suoi profili social è il Santos, club in cui il fratello minore del brasiliano giocò. Ecco la nota. “Jair Arantes do Nascimento, Zoca, fratello del nostro re, è morto questo mercoledì sera, all’età di 77 anni. Condoglianze al nostro idolo Pelé e a tutta la sua cara famiglia. Riposa in pace, Zoca. Grazie di tutto!”