Le rivelazioni su Sarri, parla il suo migliore amico: “Higuain è come un figlio. Guardiola? Sono molto amici”

Rivelazioni su Sarri. Sulle colonne di TuttoSport, intervista al miglior amico del tecnico della Juventus, Aurelio Virigili: “Tre giorni fa – dice – ho telefonato a Maurizio per capire un po’ della positività di Rugani al Coronavirus e in generale per sapere come stava lui. L’ho trovato di buon umore. A Maurizio manca il quotidiano, l’allenamento: sono linfa vitale per lui. Però la situazione è questa, siamo tutti in casa a fronteggiare l’emergenza Coronavirus che adesso è la priorità. Così anche lui, come tutti noi, si concentra sul lavoro che può svolgere da casa: riguarda partite, allenamenti, studia i dati dei giocatori. E’ un computer”.

Poi svela qualche aneddoto: “Mi ha raccontato tante volte che Higuain, che è come un figlio per lui, se la squadra è divisa in gruppi vuole sempre che sia Maurizio a fargli allenamento. Come i bambini: ci tiene, gli vuole bene, lo vuole con sé. Lui e il Pipita hanno un rapporto speciale. Ma in generale, fatta eccezione per Emre Can alla Juventus e Gabbiadini al Napoli, che si lamentavano perché non giocavano, mediamente gli altri giocatori gli vogliono bene e lo stimano, soprattutto perché Maurizio è uno che dice le cose in faccia”.

“Guardiola? Sono molto amici, lui e Pep. Si parlano e ogni tanto si incontrano anche. L’anno scorso hanno sorriso entrambi ben sapendo quello che sarebbe accaduto. Hanno un bel rapporto, non c’è rivalità fra loro”.